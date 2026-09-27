44mila persone a Firenze per 'Corri la vita'

Sono stati oltre 44.000 i partecipanti alla 24ª edizione di CORRI LA VITA, scegliendo di correre o camminare per le strade di Firenze, sostenendo concretamente i progetti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla cura e alla riabilitazione del tumore al seno.

Anche quest’anno superato il milione di euro grazie alle donazioni raccolte nei mesi precedenti, alle iscrizioni e alle numerose iniziative organizzate intorno alla manifestazione.

Tra i primi partecipanti che hanno tagliato il traguardo della corsa non competitiva per le donne Maddalena Pizzamano, seguita da Camilla Fioriti e Alice Boncompagni e per gli uomini Ayoub Bouras, seguito da Lablaida Abdeluoahed.

A dare il via alla manifestazione è stato Claudio Stecchi, primatista italiano indoor nel salto con l'asta, insieme alla top model Mariacarla Boscono. Alla partenza hanno portato il loro saluto anche la Sindaca di Firenze Sara Funaro e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Dalla partenza di Viale Lincoln, al Parco delle Cascine, fino all'arrivo alla Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria, il rosa ciclamino, colore scelto per la t-shirt 2026 offerta da Ferragamo, ha accompagnato migliaia di persone lungo i due percorsi, in una giornata nella quale sport, cultura e solidarietà si sono incontrati nel cuore della città.

Fonte: Ufficio Stampa