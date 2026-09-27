A Capanne l'omaggio per li 80 anni della Vespa

L’omaggio agli 80 anni della Vespa all’interno della Festa della Madonna del Buon Viaggio. In questo fine settimana la frazione montopolese delle Capanne sta celebrando la sua patrona con una serie di iniziative religiose e laiche. «Ogni anno – ha detto Don Udoji di fronte al cinema teatro Terreni sabato pomeriggio – celebriamo la Madonna del Buon Viaggio anche con una mostra. Quest’anno abbiamo deciso di dedicarla a una storia che ha plasmato il nostro territorio: la storia della Piaggio. Vogliamo omaggiare e celebrare 80 anni di storia, di vita, di famiglie, di dignità dei lavoratori». All’interno della sala sono esposti 50 mezzi tra Vespe, Ciao e un particolare trattore Piaggio, la gran parte dei veicoli provengono proprio da famiglie capannesi, a dimostrazione del forte legame che il territorio ha con il mito e la storia della Vespa. Una mostra allestita grazie al Vespa Club di Pontedera. «Grazie a Eugenio Leone del Vespa Club di Pontedera, le associazioni presenti – ha detto la sindaca Linda Vanni prima dell’inaugurazione della mostra – per noi la Piaggio non è solo un nome non è solo una dueruote. Montopoli è terra di piaggisti ed ex piaggisti, terra di Varramista, luogo in cui il ricordo di donna Paola e Giovannino Agnelli è ancora presente nei nostri cuori. Per questo motivo abbiamo voluto omaggiare gli 80 anni della Vespa e consegnare al presidente della Fondazione Piaggio, Riccardo Costagliola, una targa come simbolo di profonda riconoscenza che questo territorio ha nei confronti di una storia così importante». Il sabato pomeriggio è partita anche la gara podistica organizzata dall’associazione il Girasole. La festa è proseguita poi domenica mattina con il raduno Vespa in cui decine e decine di dueruote Piaggio hanno attraversato proprio l’iconico viale della villa di Varramista.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa