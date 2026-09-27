A Firenze l'Abc cade alla prima di campionato

Inizia in salita il campionato dell’Abc Solettificio Manetti, che nella giornata inaugurale rimedia oltre 20 punti di passivo in casa del Pino Firenze: 90-64 il finale al PalaCoverciano. A fronte di un’Abc praticamente non pervenuta, indiscussi i meriti dei padroni di casa, che hanno dimostrato di avere non una ma ben due o tre marce in più dei gialloblu a livello di intensità. Intensità che questa sera ha fatto la differenza, con l’Abc di fatto sempre a rincorrere.

“Faccio i complimenti ai nostri avversari per l’organizzazione che hanno messo in campo e per l’intensità che ci ha sovrastato – commenta coach Alberto Tonfoni -. Intensità che avremmo dovuto avere noi, vista la struttura e la fisicità di cui disponiamo. Ovviamente spiace e dobbiamo scusarci, sia con i tanti tifosi che ci hanno seguito a Firenze, sia con la società, perché la prestazione è stata incommentabile ed è colpa di tutti, mia in primis e me ne assumo la responsabilità. Il rimedio adesso è uno soltanto: analizzare gli aspetti tecnici e tattici che non sono andati e lavorare a testa bassa già da domani per dimostrare con i fatti, e non con le parole, che noi non siamo quelli di stasera”.

Un’Abc che dovrà dunque cambiare faccia a partire da domenica prossima, quando alle 18 esordirà davanti al pubblico del PalaBetti ospitando la neopromossa Gea Grosseto.

LA CRONACA

Dopo il botta e risposta iniziale, l’Abc fatica a contenere gli 1c1 locali caricandosi di falli che valgono il bonus già a metà frazione (9-9). Così, a fronte delle difficoltà castellane a trovare la via del canestro, i fiorentini approfittano dei viaggi in lunetta per spingersi sul +4 (13-9). Balducci in penetrazione rompe finalmente gli indugi gialloblu e le triple di Carlotti tengono l’Abc a contatto sul tentativo di fuga locale, finché ci pensa Lorenzo Rosi, a fil di sirena, a mandare tutti al primo riposo sul 20-21.

L’ex Landi e Calamassi ristabiliscono l’inerzia locale e mettono tre possessi di vantaggio per la squadra di casa (28-21). L’Abc risponde con quattro punti sotto le plance di Mancini, ma una dormita a rimbalzo spiana la strada all’extra possesso fiorentino chiuso con la tripla del solito Landi, preludio al +10 a firma Lonati che costringe coach Tonfoni a rifugiarsi nel time out: 35-25 al 15′. Belli, rimasto fino ad ora silenzioso, infila cinque punti in rapida successione e prova a dare la scossa all’attacco castellano, seguito dall’arresto di Talluri che dimezza la forbice dalla media distanza (40-35). Dall’arco, però, Landi è una sentenza e tiene saldo il controllo locale: 47-41 all’intervallo.

Dagli spogliatoi rientra solo Firenze, che in un amen scrive +12 grazie alle trovate di Lonati e Forzieri. Corbinelli prova a metterci una pezza, ma la squadra di casa è padrona del campo e dopo tre giri di cronometro il tabellone segna 60-45. L’Abc alza finalmente la pressione in difesa e torna in scia grazie ad un parziale personale di Corbinelli, che poi serve a Mancini l’assist del 62-54. Ma l’aggressività difensiva e l’intensità offensiva fiorentine fanno letteralmente la differenza, con Calamassi e Santin che trovano tre bombe nell’ultimo giro di lancette spedendo i gialloblu a -17: 74-57 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto l’inerzia non si sposta: la verve della squadra di casa, ormai in piena trance agonistica, spinge il Pino sul +20 (83-63 a metà frazione). Dal canto suo l’Abc perde completamente il bandolo della matassa, trovandosi a rincorrere fino al 90-64, amaro finale di questa prima giornata di campionato.

PINO BASKET FIRENZE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 90-64

Pino Basket Firenze: Geppetti 4, Plutino, Salvetti 5, Santin 9, Sciclone 1, Torricini 1, Forzieri 12, Landi 16, Bonfiglio, Calamassi 23, Foscarini, Lonati 19. All. Borsetti. Ass. Pugliatti, Salvetti.

Abc Solettificio Manetti: Rosi D., Rosi L. 2, Lazzeri, Ticciati ne, Corbinelli 16, Talluri 3, Balducci 8, Belli 5, Mancini 14, Carlotti 8, De Leone 5, Cantini 3. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Parziali: 20-21, 47-41 (27-20), 74-57 (27-16), 90-64 (16-7)

Arbitri: Barbanti di Livorno, Raffa di Pisa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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