A Ponte a Egola la 18ª edizione del Concorso Letterario “Centolire”

Una platea attenta, partecipe e a tratti visibilmente commossa. È questo l'affresco di una giornata straordinaria vissuta ieri, sabato 26 settembre 2026, in occasione della cerimonia di premiazione della 18ª edizione del concorso letterario promosso dall'Associazione Culturale Centolire nei locali della biblioteca comunale di Ponte a Egola.

L'edizione di quest'anno, incentrata sul forte ed evocativo tema “Fuori dal silenzio: storie di coraggio”, ha saputo toccare le corde più intime del pubblico grazie alla straordinaria qualità narrativa e poetica delle opere presentate. Un'affluenza da record che ha visto giungere elaborati da ogni angolo d'Italia, unendo generazioni distantissime tra loro: dai giovanissimi partecipanti di appena 11 anni fino ad autori veterani di 91 anni.

Particolarmente significativo è stato il segnale lanciato dalle nuove generazioni. In un’epoca dominata dall’immediatezza degli schermi e del digitale, è emersa con forza una nuova e confortante immagine dei giovani, che scelgono la parola scritta e la pagina bianca come strumento privilegiato per raccontare e raccontarsi, affidandovi emozioni, fragilità e atti di coraggio quotidiano.

A testimoniare l'alto valore sociale e culturale dell'iniziativa erano presenti e sono intervenuti: l'Assessora regionale all'Istruzione Alessandra Nardini, l'Assessore alla Cultura del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini e il Presidente del Consiglio Comunale Matteo Betti, i quali hanno espresso il loro profondo apprezzamento per una manifestazione che da quasi vent'anni arricchisce il tessuto sociale e promozionale del territorio.

Tra le 22 opere complessivamente premiate – sceltissime tra le ben 60 giunte alla segreteria del concorso, sono stati assegnati riconoscimenti che hanno saputo dare valore alla poesia e alla narrativa in tutte le fasce d'età. I vincitori hanno ricevuto in dono splendide opere d'arte offerte dallo sponsor ufficiale, Paolo Bacchereti della Casa d'Arte San Lorenzo di Ponte a Egola, che da sempre affianca l'evento unendo l'arte figurativa a quella della parola.

Un applauso e un ringraziamento speciale vanno alla Commissione Giudicatrice, composta da Rosella Benedetti, Lorena Benvenuti, Adriana Vezzi, Daniela Polidori, Anna Macelloni, Antonella Bertini e Anna Taddei. Con un immane lavoro di lettura, valutazione e sensibilità critica, la giuria è riuscita a creare un luogo raro di ascolto e condivisione, capace di dare voce e dignità a tutte le generazioni.

Come da tradizione, le storie e le poesie più toccanti non rimarranno recluse tra i fogli del concorso: i testi vincitori e i segnalati saranno pubblicati nell'antologia ufficiale edita dall'Associazione Centolire (l’ultima pubblicazione è stata fatta dalla Regione Toscana), consegnando all'eternità della carta il valore e la memoria di questa 18ª edizione.

Fonte: Ufficio Stampa

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