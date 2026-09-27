Cade mentre cerca funghi, intervento di vigili del fuoco e soccorsi

Un uomo si è ferito cadendo in un canale nel Chianti mentre stava cercando dei funghi. È successo poco prima delle 12 di sabato 26 settembre a Poggio alla Croce, nel comune di Greve in Chianti, nella zona impervia del Sentiero della Memoria.

L’uomo, che era in compagnia di un amico, è stato raggiunto dai vigili del fuoco e dal personale sanitario. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato posizionato su una barella toboga per poi essere trasportato per circa 400 metri di terreno molto impervio fino a raggiungere la strada, dove era presente l’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.

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