Cani scappano nel bosco vicino Volterra, li ritrova la polizia

Uno smarrimento con un lieto fine. Sabato 26 settembre la proprietaria di due cani di taglia media ha pubblicato sui principali social un disperato appello per segnalare lo smarrimento dei suoi amati cani nella zona di Volterra.

Una pattuglia della polizia, impegnata nei servizi di controllo del territorio, una volta individuata l’area dove potevano essersi rifugiati i due cani, ha perlustrato più volte le vie limitrofe. A un certo punto, percorrendo una piccola traversa della Strada provinciale SP15, li ha avvistati mentre vagavano spaventati lungo i bordi della carreggiata.

I due agenti sono scesi dal mezzo e hanno iniziato a richiamare gli animali, che nel frattempo si erano rifugiati tra la fitta vegetazione che costeggia la strada. Dopo una serie di tentativi, con pazienza, i due cani sono lasciati finalmente avvicinare e condurre dalla loro proprietaria.

La donna, visibilmente emozionata e contenta per il ritrovamento, ha spiegato agli agenti che poche ore prima i due cani, usciti in giardino per la consueta passeggiata mattutina, erano riusciti a scappare dal cancello dell’abitazione provocandole notevole preoccupazione in quanto la zona, sebbene di natura boschiva, è attraversata da una delle principali vie di collegamento con la città di Volterra e tanta era la paura che i due animali potessero essere investiti dai veicoli in transito.

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