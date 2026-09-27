Cani scappano nel bosco vicino Volterra, li ritrova la polizia

Cronaca Volterra
Condividi su:
Leggi su mobile

Uno smarrimento con un lieto fine. Sabato 26 settembre la proprietaria di due cani di taglia media ha pubblicato sui principali social un disperato appello per segnalare lo smarrimento dei suoi amati cani nella zona di Volterra.

Una pattuglia della polizia, impegnata nei servizi di controllo del territorio, una volta individuata l’area dove potevano essersi rifugiati i due cani, ha perlustrato più volte le vie limitrofe. A un certo punto, percorrendo una piccola traversa della Strada provinciale SP15, li ha avvistati mentre vagavano spaventati lungo i bordi della carreggiata.

I due agenti sono scesi dal mezzo e hanno iniziato a richiamare gli animali, che nel frattempo si erano rifugiati tra la fitta vegetazione che costeggia la strada. Dopo una serie di tentativi, con pazienza, i due cani sono lasciati finalmente avvicinare e condurre dalla loro proprietaria.

La donna, visibilmente emozionata e contenta per il ritrovamento, ha spiegato agli agenti che poche ore prima i due cani, usciti in giardino per la consueta passeggiata mattutina, erano riusciti a scappare dal cancello dell’abitazione provocandole notevole preoccupazione in quanto la zona, sebbene di natura boschiva, è attraversata da una delle principali vie di collegamento con la città di Volterra e tanta era la paura che i due animali potessero essere investiti dai veicoli in transito.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
10 Settembre 2026
maltempo toscana

Maltempo, oltre 63mila fulmini sulla Toscana: allagamenti da Grosseto a Cecina

Nella notte il maltempo in Toscana ha interessato in particolare le province di Grosseto, Livorno, Arezzo, Siena, Firenze e Lucca, dove risulta transitato il sistema temporalesco. Fino alle 18 di [...]

Volterra
Cronaca
3 Settembre 2026

Grave incidente sul lavoro: operaio ustionato a Volterra

Grave incidente sul lavoro a Volterra, sulla Strada Statale 68, dove un operaio di 37 anni è rimasto ferito durante un intervento di manutenzione ordinaria dei depositi di carburante all'interno [...]

Borgo San Lorenzo
Cronaca
30 Agosto 2026

Turista tedesco di 26 anni scomparso in Mugello: ricerche a tappeto

icerche a tappeto nel Mugello per un turista tedesco di 26 anni, scomparso da ieri nella zona di Mucciano, nei pressi di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Il [...]



Tutte le notizie di Volterra

<< Indietro

torna a inizio pagina