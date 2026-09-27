Una giornata straordinaria: cinque nascite in poche ore all'Elba

La cicogna ha fatto gli straordinari all’Isola Elba. Nel giro di poche ore ha portato sull’isola cinque nuovi nati: Aria, Vittoria, Bruno, Diego e Tommaso. Cinque bambini, tutti figli di famiglie elbane, che hanno trasformato un evento già sempre speciale come una nascita in una piccola, eccezionale festa per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale elbano. Un evento non frequente per la realtà insulare, che merita di essere sottolineato anche per la capacità del presidio di garantire assistenza alle future mamme in condizioni di sicurezza e con elevati standard di competenza professionale.

"Queste cinque nascite rappresentano un momento di grande soddisfazione per tutto il reparto e per l’ospedale dell’Elba - sottolineano Stefano Masoni, direttore della Ginecologia e Ostetricia di Cecina, Piombino ed Elba e la coordinatrice Silvia Manzi - per questo vogliamo ringraziare tutti gli operatori medici, ostetrici e infermieristici che ogni giorno, con dedizione e impegno, riescono a garantire alle donne un’assistenza sicura e di elevata competenza, nonostante le difficoltà legate al reperimento delle risorse. Un ringraziamento particolare va alla responsabile ostetrica Federica Cetica, per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente e per la capacità di coordinare l’équipe. Questi risultati sono il frutto dell’impegno e della professionalità di tutti. Con queste cinque nascite sono 85 i parti registrati dall’inizio dell’anno all’ospedale dell’Elba. Nello stesso periodo del 2025 erano stati 71: 14 parti in più, pari a un incremento del 19,7 per cento. Un dato ancora provvisorio, perché l’anno non è concluso e sarà necessario attendere i prossimi mesi per capire se il trend sarà confermato, ma che già oggi racconta una crescita significativa dell’attività del reparto. Dietro i numeri c’è il lavoro quotidiano di un’équipe chiamata a garantire un servizio essenziale in una realtà insulare, con tutte le complessità che questo comporta".

La nascita dei cinque bambini è quindi anche una testimonianza concreta della capacità di risposta del presidio ospedaliero elbano e della collaborazione tra le diverse professionalità che contribuiscono a garantire continuità assistenziale alle donne dell’isola. Un lavoro che consente di affrontare anche i momenti di maggiore intensità mantenendo elevati livelli di sicurezza e qualità dell’assistenza.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa

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