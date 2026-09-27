Colpo nella notte in gioielleria, banda in fuga sulla Fi-Pi-Li

Cronaca Pontedera
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Assalto nella notte a una gioielleria di Pontedera. Poco prima dell’alba, intorno alle 3.30, quattro persone hanno preso di mira il negozio, sfondando le inferriate con un’auto di grossa cilindrata e poi infrangendo le vetrate con asce e un tombino.

Una volta all’interno, i malviventi hanno fatto razzia di gioielli e orologi. Per impedire alle telecamere di riprendere le loro mosse, hanno inoltre svuotato alcuni estintori, saturando di polvere l’area.

La banda è riuscita a lasciare il negozio pochi istanti prima dell’arrivo della polizia. Ne è nato un inseguimento proseguito fino alla diramazione tra Pisa e Livorno della Fi-Pi-Li, dove i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce a bordo di vetture potenti. Durante la fuga, per rallentare le pattuglie, i ladri hanno disseminato decine di chiodi lungo la carreggiata.

Sul colpo sono in corso le indagini della polizia. I titolari della gioielleria stanno completando l’inventario per quantificare con precisione il valore della merce portata via. Ingenti anche i danni provocati alla struttura del negozio.

L’auto utilizzata per l’assalto, un’Audi Q3, è risultata rubata ed era già stata impiegata in precedenti colpi messi a segno in Toscana.

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