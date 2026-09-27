Illuminazione "contro le armi nucleari" per il Gallo Nero

Il Comune di Greve in Chianti e la Croce Rossa Italiana Comitato di Greve in Chianti hanno aderito insieme alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, promossa dal Comitato Nazionale Croce Rossa Italiana e dall’Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI), che si è tenuta ieri, sabato 26 settembre. Con l’obiettivo di lanciare un messaggio e un appello collettivo: liberare il mondo da quella che rappresenta una minaccia esistenziale. Uno dei simboli del capoluogo, il Gallo Nero nei pressi di piazza della Resistenza, è stato illuminato di rosso per evidenziare la necessità di perseguire l’obiettivo del disarmo nucleare.

“L’impiego delle armi nucleari, lo attestano la storia e la scienza, - sottolineano i volontari e le volontarie della Croce Rossa grevigiana - può avere conseguenze umanitarie ed ambientali catastrofiche, il rischio di un nuovo utilizzo di queste armi continua infatti ad aumentare ed è oggi ai livelli più alti mai registrati dai tempi della Guerra Fredda. Per questo, mantenere alta l'attenzione sulla necessità di scongiurare il ricorso a questa tipologia di armi e arrivare alla loro totale eliminazione è sempre più importante”. L’attività che ieri ha chiamato il Paese ad esprimersi e moltiplicare l’eco contro le armi nucleari si chiama “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare”.

“Come amministrazione comunale – ribadisce il sindaco Paolo Sottani - ci facciamo portavoci di una necessaria campagna di sensibilizzazione che mira ad incrementare la consapevolezza civica contro l’impiego delle armi nucleari, abbiamo aderito alla giornata nazionale con un’iniziativa simbolica ma significativa, il nostro monumento nel cuore di Greve in Chianti si è vestito di rosso per unirsi all'obiettivo di eliminare definitivamente tali armi, vogliamo un mondo libero dalle armi nucleari!”.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

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