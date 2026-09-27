Trovate delle ossa in un cantiere in piazza a San Miniato

Sorpresa sotto il selciato di piazza Duomo, a San Miniato. Durante i primi rilievi in vista del cantiere che partirà a ottobre per la riqualificazione dell’intera piazza, sono emerse alcune ossa, rinvenute quasi di fronte all’ingresso della cattedrale.

Il ritrovamento dovrà ora essere esaminato dagli archeologi e dalla Soprintendenza, che dovranno stabilirne natura, datazione ed eventuale interesse archeologico. Come scrive Il Tirreno, dal Comune fanno sapere che, al momento, non ci sono elementi tali da modificare il cronoprogramma dei lavori.

"Gli scavi vengono effettuati sulla base del progetto e dei piani approvati dalla Soprintendenza", spiegano dall’amministrazione, sottolineando che le attività dovrebbero concludersi a breve. Gli esiti degli approfondimenti saranno comunicati non appena disponibili.

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