Parte la nuova tranche di lavori per rifare via Palazzuolo

Da lunedì 28 settembre prende il via il secondo e ultimo step dell’ampia opera di riqualificazione che interessa via Palazzuolo, una delle viabilità comunali più transitate di Tavarnelle, dopo la conclusione della prima tranche inaugurata lo scorso 8 agosto.

L’opera mira a garantire sicurezza, decoro e fruibilità per un investimento complessivo, per entrambe le tranche, pari a circa 350mila euro. “L’intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani – è finalizzato a migliorare un’arteria importante del nostro territorio che collega Tavarnelle a varie aree come, da una parte Noce e Bonazza, dall’altra via del Mulino”.

La riqualificazione, per la parte ultimata, è consistita nel risanamento del manto stradale, nella realizzazione dei sottoservizi e nella creazione ex novo del percorso pedonale. Analogo intervento da lunedì 28 settembre prenderà il via per riqualificare il tratto opposto di via Palazzuolo che dal bivio di via XXV Aprile si congiunge a via del Mulino. L’opera prevede il rifacimento del manto e del sottofondo stradale. Per consentire lo svolgimento dell’intervento via Palazzuolo sarà chiusa al transito veicolare da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, nel tratto compreso tra via XXV Aprile fino all'intersezione con via del Mulino.

“L’obiettivo dell’importante investimento che abbiamo messo in campo – specifica il sindaco Baroncelli – è rendere quest’area del centro abitato più sicura per gli automobilisti e i pedoni, abbiamo ridotato di sottoservizi il tratto che collega il centro del paese con via della Pace e il camminamento della località Noce potenziando la mobilità sostenibile con la realizzazione ex novo di un percorso pedonale. E adesso ci occuperemo del lato opposto, come annunciato e programmato”. “La progettazione dell’investimento – conclude il primo cittadino - è scaturita dalla necessità di aumentare la fruibilità e la sicurezza di questa viabilità”.

“Sono tanti gli interventi che stiamo portando avanti – conclude il sindaco - in particolare proseguono gli interventi di risanamento stradale a Monsanto, in via Strada della Paneretta e da lunedì 28 iniziano anche i risanamenti in località Pianamici.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

Notizie correlate