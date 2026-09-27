Si perde durante un'escursione, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Figline Valdarno, sono intervenuti a Secchieta (Reggello) nel pomeriggio di domenica 27 settembre per il soccorso e il recupero di una persona di 55 anni. Quest'ultima durante una escursione ha perso l’orientamento in zona impervia.

Dalla sala operativa gli operatori hanno aiutato il richiedente a fornire l’esatta posizione GPS con lo smartphone mentre la squadra di terra raggiungeva la zona. Valutata la conformazione del territorio, è stato attivato l'elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo, che si è portato sulla verticale e verricellato gli aerosoccorritori.

Dopo la verifica delle condizioni, l’uomo è stato imbracato e recuperato a bordo dell'elicottero e trasportato nella zona sicura dove attendevno la squadra di terra e il personale sanitario per le verifiche di rito.