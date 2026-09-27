Simulata maxi-emergenza dai vigili del fuoco alla Basilica di San Galgano

​In data odierna, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Siena composta da 7 unità e un Ispettore Antincendio, ha partecipato all'esercitazione per maxi-emergenze denominata "Excalibur 2026", organizzata dal 118 presso la Basilica di San Galgano, nel Comune di Chiusdino.

​Lo scenario addestrativo ha simulato una maxi-emergenza causata dal crollo del tetto sopra una cerimonia nuziale, con circa 100 feriti di varia gravità.

​Il personale dei Vigili del Fuoco si è occupato della verifica e della sicurezza delle strutture, garantendo l'accesso in sicurezza del personale sanitario e l'allestimento dell'area triage.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto all'evacuazione di circa 10-15 feriti, alcuni dei quali bloccati all'interno di una stanza interessata da un incendio simulato.

​L'esercitazione ha rappresentato un'importante occasione per testare il coordinamento e la sinergia tra i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 in contesti di elevata complessità.

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