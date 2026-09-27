Squalo mako di 120 chili catturato nel mare di Livorno

Uno squalo mako femmina, lungo circa 2,5 metri e del peso stimato di 120 chili, è stato catturato accidentalmente dal pescatore livornese Marco Volpi alle secche della Meloria, a circa sei miglia dal porto di Livorno.

Volpi stava pescando a traina quando lo squalo ha abboccato. Dopo circa 50 minuti di combattimento, durante i quali l’animale è saltato più volte fuori dall’acqua, è riuscito a liberarsi da solo tranciando la lenza.

"È stata un’esperienza incredibile" ha raccontato Volpi a Il Tirreno, sorpreso di aver incontrato un esemplare così grande così vicino alla costa.

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