Struttura ricettiva in fiamme a Sesto Fiorentino

Una struttura ricettiva è andata in fiamme alle 23 di ieri, sabato 26 settembre, a Sesto Fiorentino, in piazza Lavagnini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Calenzano e Firenze.
All'arrivo dei pompieri l’incendio era in una fase avanzata, con fiamme attive anche all’esterno. I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento e verificato che all’interno del locale non vi fossero rimaste persone.
Al termine delle operazioni di spegnimento, il locale è stato reso non fruibile per i danni da calore e dai fumi della combustione. Non risultano feriti; era presente la polizia locale così come un equipaggio sanitario.
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