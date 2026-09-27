Struttura ricettiva in fiamme a Sesto Fiorentino

Una struttura ricettiva è andata in fiamme alle 23 di ieri, sabato 26 settembre, a Sesto Fiorentino, in piazza Lavagnini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Calenzano e Firenze.

All'arrivo dei pompieri l’incendio era in una fase avanzata, con fiamme attive anche all’esterno. I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento e verificato che all’interno del locale non vi fossero rimaste persone.

Al termine delle operazioni di spegnimento, il locale è stato reso non fruibile per i danni da calore e dai fumi della combustione. Non risultano feriti; era presente la polizia locale così come un equipaggio sanitario.

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