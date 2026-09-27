Struttura ricettiva in fiamme a Sesto Fiorentino

Cronaca Sesto Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Una struttura ricettiva è andata in fiamme alle 23 di ieri, sabato 26 settembre, a Sesto Fiorentino, in piazza Lavagnini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Calenzano e Firenze.

All'arrivo dei pompieri l’incendio era in una fase avanzata, con fiamme attive anche all’esterno. I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento e verificato che all’interno del locale non vi fossero rimaste persone.

Al termine delle operazioni di spegnimento, il locale è stato reso non fruibile per i danni da calore e dai fumi della combustione. Non risultano feriti; era presente la polizia locale così come un equipaggio sanitario.

Notizie correlate

Sesto Fiorentino
Cronaca
16 Settembre 2026

Contraffazione, sequestrati oltre 6.000 articoli a Sesto Fiorentino: denunciato un commerciante

Prosegue in Toscana l'attività della Guardia di Finanza contro la contraffazione. Nell'ambito del piano predisposto dal Comando Provinciale di Firenze e attuato secondo le direttive del Comando Regionale Toscana, i [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
12 Settembre 2026

Scoperta costruzione in legno (con piscina) senza permessi sul Monte Morello

A Podere Solatio, Sesto Fiorentino, è stato individuato e sequestrato un manufatto realizzato senza i necessari titoli abitativi, informano i carabinieri forestali. L’intervento ha interessato un’area di particolare pregio naturalistico [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
5 Settembre 2026

Uomo di 83 anni scomparso a Sesto Fiorentino, ritrovato in buone condizioni

È stato ritrovato in buone condizioni un uomo di 83 anni che dalla giornata di ieri, venerdì 4 settembre, era scomparso da Sesto Fiorentino dove abita. A rendere noto l'esito [...]



Tutte le notizie di Sesto Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina