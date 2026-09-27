Tossicologia Forense riapre alle Scotte, Cisl Siena: “Vittoria della comunità"

“Apprendiamo con soddisfazione che, a seguito della nostra presa di posizione sulla Tossicologia Forense dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese alle Scotte, il servizio riaprirà il prossimo 1° novembre, tornando ad operare come in passato”. Lo sottolinea il Segretario generale della Cisl Siena Riccardo Pucci.

“È un risultato importante, prima di tutto per la comunità, per la giustizia, per le forze dell'ordine e per tutto il sistema sanitario senese che rischiava di perdere un presidio strategico. Questo esito è stato possibile grazie a un "lavoro di squadra". Vogliamo sottolineare l'attenzione e la sensibilità dimostrate dall'Assessorato alla Sanità della Regione Toscana, dal Sindaco di Siena e dall'Assessore competente del Comune, che hanno compreso il valore del servizio e hanno sostenuto con forza le nostre ragioni.

Un ringraziamento va anche al Direttore Generale che ha saputo ascoltare le preoccupazioni ch abbiamo espresso, cogliendo il fondamento e la ricaduta sulla collettività, e ha acconsentito al ripristino del servizio.

Come Cisl abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere: dare voce a un'esigenza reale, mettendo al centro la tutela dei lavoratori e il diritto dei cittadini ad avere un servizio efficiente vicino a casa.

Ora si apre la seconda fase, altrettanto importante. Attendiamo dalla Direzione la comunicazione ufficiale sull'organizzazione, sul personale impiegato, sui carichi di lavoro e sulle eventuali convenzioni, affinché la ripartenza sia strutturale e non temporanea. Vigileremo affinché quanto promesso diventi realtà stabile” conclude Pucci.

Fonte: Ufficio Stampa

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