Trofeo Coni, Mia Giovannelli da Altopascio rappresenterà la Toscana

Talento, passione e una dedizione quotidiana fuori dal comune. A soli 10 anni, Mia Giovannelli, giovane atleta della Kin Sori Taekwondo ASD di Altopascio, si prepara a vivere uno dei momenti più importanti del proprio percorso sportivo: dal 3 al 7 ottobre sarà a Bari per partecipare al Trofeo CONI, la grande manifestazione multidisciplinare nazionale under 14, considerata la vera Olimpiade giovanile italiana.

Mia sarà una delle sole due bambine selezionate per rappresentare la Toscana nel Taekwondo e gareggerà nella specialità del combattimento olimpico. Un traguardo prestigioso, raggiunto grazie agli importanti risultati ottenuti e alla posizione conquistata nel ranking nazionale.

Il suo percorso nel Taekwondo è iniziato prestissimo. Mia indossa il dobok e frequenta i quadrati di gara fin dall’età di 3 anni, crescendo sul tatami insieme al fratello gemello, anche lui pluricampione e medagliato. Un legame speciale, accompagnato da allenamenti costanti e da una passione che negli anni si è trasformata in impegno, disciplina e capacità di affrontare competizioni di livello sempre più alto. Nonostante la giovanissima età, Mia due anni fa si è laureata campionessa italiana, mentre nel 2026 si è confermata pluricampionessa toscana. Sempre quest’anno, al torneo Kim e Liù di Roma, ha conquistato il titolo di vicecampionessa italiana nella specialità delle forme.

A guidare la sua crescita sportiva e umana è il maestro Simone Niccolai, figura di riferimento del movimento marziale e della Kin Sori Taekwondo, realtà sportiva ormai affermata tra le più importanti del panorama nazionale.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate