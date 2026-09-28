A Boccaccesca saranno presenti i prodotti Divinboccaccio

​La filiera locale dei prodotti del comprensorio e rispondenti al protocollo produttivo della denominazione registrata Divinboccaccio , saranno presenti a Boccaccesca. La storica vetrina dell'enogastronomia di Certaldo ospiterà insieme agli altri espositori, la selezione delle eccellenze locali.

L'Associazione Terra Di Valdelsa, titolare del marchio Divinboccaccio, presenterà la propria selezione di produzioni di vino, olio e cipolla rispondenti ad un rigoroso protocollo di produzione territoriale.

Dall'8 all'11 ottobre con ingresso libero, il pubblico quindi potrà scoprire le produzioni realizzate secondo i criteri di qualità, sostenibilità e tracciabilità.

La presenza all'interno del programma di Boccaccesca rappresenta un'importante occasione per raccontare il valore enogastronomico di questa iniziativa a: turisti, famiglie, operatori del settore e appassionati.

I due referenti delle organizzazioni promotrici della collaborazione fanno sapere:

Franco Brogi di Confesercenti che è referente di Boccaccesca precisa «questa collaborazione non può che valorizzare e accreditare ulteriormente la storica kermesse certaldese che quest'anno giunge alla sua 28°edizione» ed Elisabetta Bardi di Terra di Valdelsa, sottolinea: «Presentare i prodotti del protocollo Divinboccaccio nel contesto di Boccaccesca, significa dare voce a un lavoro fondamentale per la nostra comunità, una dimostrazione concreta di come la tradizione gastronomica di Certaldo possa evolversi al servizio della qualità e della promozione territoriale.»

Fonte: Ufficio Stampa