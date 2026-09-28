Accademia dei Lincei, tra i nuovi soci docenti ed ex allievi della Normale

Ci sono quattro docenti della Scuola Normale Superiore e tre ex allievi tra i nuovi soci nazionali e corrispondenti dell'Accademia dei Lincei. Le nomine saranno conferite nel corso della cerimonia di apertura dell'anno accademico 2026-2027 dell'Accademia.

Tra i nuovi soci nazionali figurano Umberto Zannier, professore ordinario di geometria, eletto nella classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali, e Vincenzo Barone, professore in pensione di chimica teorica e computazionale, anch'egli eletto socio nazionale della stessa classe.

Sono stati inoltre nominati soci corrispondenti Michele Benzi, ordinario di analisi numerica, per la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali, e Silvio Pons, professore emerito di storia contemporanea, per la classe di Scienze morali, storiche e filologiche.

Tra i nuovi soci dell'Accademia dei Lincei figurano anche tre ex allievi ed ex allieve della Scuola Normale.

Francesco De Angelis, diplomato alla Normale nel 1991 e PhD nel 1996, è professore di storia dell'arte e archeologia classica alla Columbia University di New York ed è stato eletto socio corrispondente della classe di Scienze morali, storiche e filologiche.

Francesco Panarelli, diplomato nel 1987 e PhD nel 1991, è professore ordinario all'Università della Basilicata ed è stato eletto socio corrispondente della classe di Scienze morali.

Infine, Corinna Ulcigrai, diplomata alla Normale nel 2022 e full professor all'Università di Zurigo, è stata eletta socio corrispondente della classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali.