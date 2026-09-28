Aggressione in un’azienda a Santa Croce, soccorso un lavoratore

Mezzi di soccorso e forze dell’ordine questa mattina, lunedì 28 settembre, sono intervenuti in un’azienda a Santa Croce sull’Arno dove un lavoratore sarebbe stato aggredito, senza riportare gravi conseguenze. È successo all’interno di una ditta che si occupa di lavorazione di pellami nella zona industriale.

Da chiarire i contorni della vicenda che hanno portato all’aggressione, da quanto si apprende scaturita da motivi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, con un’automedica e due ambulanze, i carabinieri e i tecnici del servizio di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl. Sull’episodio sarebbero in corso accertamenti anche sull’autore dell’aggressione, che al momento non sembrerebbe appartenere alla ditta stessa.

L’uomo colpito, un dipendente di 48 anni, ha riportato ferite ad un labbro ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

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