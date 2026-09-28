Agricoltura in Centro a Empoli, in centinaia tra gli stand in piazza della Vittoria

Un debutto coi fiocchi, grazie a tanti stand dai prodotti variegati, la sinergia delle associazioni e delle categorie oltre alla bella domenica d'autunno e la concomitanza del Mercato su'Giardini.

Agricoltura in Centro ha raccolto la partecipazione di cittadine e cittadine in gran numero, per degustare e assaggiare prodotti tipici e vini del territorio, per ammirare i mezzi agricoli di ieri e di oggi.

Nell'intera giornata di domenica 27, piazza della Vittoria ha visto transitare un grandissimo flusso di persone per un evento che metteva insieme CIA Toscana Centro, Coldiretti, SintesiMinerva, Fisar Empoli, Proceva, Slow Food condotta Empolese Valdelsa, Jump Live, con il coordinamento del Comune di Empoli.

A 'trainare' la folla è stata la Bandaccia di San Gimignano, la 'banda rustica' che fa risuonare i canti dei contadini e le canzoni più belle.

L'evento nell'evento è stata la degustazione condotta da Fisar Empoli, che ringrazia in particolar modo le associazioni Strada dell'olio e del vino del Montalbano-Le Colline di Leonardo, i Viticoltori di Montespertoli e l'associazione 2 Sponde d'Arno per la presenza.

"È stata veramente una giornata ricca di esperienze e di sapori - hanno commentato il vice sindaco con delega alle Politiche Agricole, Nedo Mennuti, e l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci -, abbiamo avuto riscontri molto positivi sia dalle categorie che dagli agricoltori e dai produttori. Centinaia e centinaia di persone nell'arco della giornata sono passate dalla piazza per uno sguardo, un assaggio e un acquisto di prodotti di qualità e del nostro territorio. Con gli altri organizzatori stiamo valutando già le prossime edizioni, con l'ipotesi in ballo di coinvolgere anche altre piazze, ma sicuramente con lo spirito di questa bella domenica di sole".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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