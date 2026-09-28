Al Conservatorio Luigi Cherubini un concerto per la memoria e la solidarietà

La musica sa custodire le emozioni anche quando le parole sfuggono e i ricordi diventano più difficili da raggiungere. È da questa idea che nasce “Musica e cura: la memoria delle emozioni”, il concerto in programma mercoledì 30 settembre alle 21 nella Sala del Buonumore del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, promosso dalla Regione Toscana insieme all’Istituto musicale, con la collaborazione di AIMA Firenze e ANCI Toscana, nell’ambito delle iniziative dedicate all’Alzheimer e alle demenze.

“Il Conservatorio è onorato di poter partecipare alle celebrazioni dedicate ai malati di Alzheimer, alle loro famiglie e a tutta la città. Lo facciamo - commenta la Presidente Rosa Maria Di Giorgi - con il nostro strumento, la musica, con il nostro cuore, con l'energia dei nostri studenti e docenti, con la forza della condivisione. Un modo per essere accanto ai familiari, una testimonianza per la città e per questa opportunità il nostro ringraziamento alla Regione e all'associazione AIMA che ci hanno voluto accanto a loro in questa importante occasione”.

Un appuntamento in cui la musica diventa anche uno spazio di incontro e di relazione, capace di parlare là dove le parole possono non arrivare più. A guidare il pubblico sarà un percorso che attraversa repertori e atmosfere diverse, dalla musica strumentale all’opera, con le pagine di Turina affidate al pianoforte di Huiru Zhuang e al sassofono contralto di Raffaele Tarini insieme al CLEM Saxophone Quartet e quelle di Grützmacher, Verdi, Bizet e Piazzolla eseguite dal Florence Cello Ensemble, fino a Rossini e Donizetti, interpretati dal soprano Lucrezia Tacchi, dal baritono Zhiming Ouyang e dalla pianista Jingyi Wang. Un programma che mette al centro la forza evocativa della musica e la sua capacità di suscitare emozioni, evocare ricordi e creare connessioni.

Il concerto rappresenta il momento musicale delle iniziative che prenderanno il via con il convegno regionale “Oltre il silenzio della memoria: nuove frontiere nella diagnosi e cura dell’Alzheimer”, in programma martedì 29 settembre al Meyer Health Campus di Firenze. Una giornata dedicata alla ricerca, alla diagnosi e ai percorsi di cura che troverà nella musica un diverso, ma complementare, modo di affrontare il tema della memoria e della relazione.

Ingresso libero.

Fonte: Conservatorio 'Luigi Cherubini' - Ufficio Stampa