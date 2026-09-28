Ripartono i tour per Firenze sui luoghi di 'Amici Miei'

A partire da Domenica 4 Ottobre tornano per l’autunno 2026 i tour per “Visitare Firenze attraverso i luoghi del film Amici Miei” con un percorso tra 20 location per visitare la città ripercorrendo i luoghi più iconici e divertenti di uno dei film più conosciuti ed amati di tutta la storia della commedia italiana che i partecipanti grazie ad una nostra App e coadiuvati dall’utilizzo degli smartphone potranno vedere il film lungo il percorso, mentre si trovano proprio dove, tempo addietro, c'era il set, potendo così notare come quel determinato luogo sia cambiato nel corso degli anni, ricevendo insieme tanti aneddoti e curiosità.

Novità di quest’anno la presenza di alcuni set fotografici per fare delle divertenti foto ricordo e selfie alla partenza.

L'iniziativa in programma ogni domenica mattina dalle ore 10.00 per 10 appuntamenti fino a Dicembre propone un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi: partendo da San Miniato al Monte con la scena del custode del cimitero e la tomba di Adelina "sposa ed amante impareggiabile", passando per il Bar Necchi dove lì di fronte nasce la Supercazzola e poi ancora il binario 16 degli schiaffi alla stazione, forse la scena più famosa, fino al funeralone del Perozzi in Piazza Santo Spirito epilogo del primo atto del film e termine del tour nel cuore pulsante della città e dove i partecipanti potranno a discrezione fermarsi per il pranzo.

Ogni domenica mattina dalle ore 10.00. Durata 3 ore circa. Costo 15€ a persona compreso attestato di partecipazione e tessera associativa. Prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it/eventi

Fonte: Ufficio Stampa