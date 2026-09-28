Asev, partono nuovi corsi di formazione: iscrizioni aperte

Da oltre 25 anni ASEV propone sul territorio dell’Empolese Valdelsa corsi di formazione rivolti a lavoratori, aziende, professionisti e privati. Anche nei prossimi mesi l’offerta spazia dalla sicurezza sul lavoro alle abilitazioni professionali, fino ai corsi rivolti a chi opera nel settore alimentare e della somministrazione.

Le iscrizioni sono già aperte e le prime scadenze sono ormai vicine: il 4 ottobre per i corsi RLS, il 5 ottobre per l’EX REC, il 6 ottobre per l’aggiornamento degli utilizzatori di prodotti fitosanitari e il 9 ottobre per l’aggiornamento Carrellista.

Ampio spazio è dedicato alla sicurezza sul lavoro, con i corsi per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), Formazione obbligatoria dei lavoratori e Formazione Preposto, oltre ai percorsi Antincendio e Primo Soccorso per gli addetti alla gestione delle emergenze. A completare l’offerta c’è il corso BLSD – DAE per operatori laici, dedicato alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore, in programma il 3 dicembre.

Tra le proposte dedicate alle abilitazioni e agli aggiornamenti professionali ci sono i corsi per Carrellista, con un aggiornamento a ottobre e una nuova edizione completa a dicembre, e l’aggiornamento per utilizzatori di prodotti fitosanitari, previsto nel mese di ottobre.

Per chi lavora nel settore alimentare e nella somministrazione, a novembre sono previste diverse edizioni dei corsi HACCP, rivolti agli operatori coinvolti nella produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti. Sempre in quest’ambito, il corso EX REC (SAB – Somministrazione Alimenti e Bevande), della durata di 90 ore, prenderà il via il 12 ottobre ed è rivolto a chi opera o intende operare nel commercio e nella somministrazione di alimenti e bevande.

Il calendario completo dei corsi, con tutte le date, i programmi e le modalità di iscrizione, è disponibile sul sito www.asev.it/formazione.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso la segreteria ASEV in Via delle Fiascaie 12, Empoli, dal lunedì al giovedì in orario 9:00–13:00 e 14:00–18:00, il venerdì dalle 9:00 alle 16:00, oppure contattare il numero 0571 76650.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a Valentina Sieni (v.sieni@asev.it) o Chiara Borri (c.borri@asev.it).

Fonte: Ufficio Stampa