Avane, interruzioni di energia elettrica per lavori di E-distribuzione

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E-distribuzione, unità territoriale Firenze, informa che nelle giornate di giovedì 1 ottobre e venerdì 2 ottobre, entrambi in orario dalle 8 alle 15.30, ci saranno delle interruzioni di energia elettrica nell'area di Avane e zone limitrofe per effettuare lavori sugli impianti.

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Giovedì 01 ottobre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 15:30

via della Motta 5, da 215 a 225, da 231 a 233, da 241 a 245, 249, da 253 a 261, 253a, 257a, 265a, 265b, 265c, 265d, 265e, 265f, 265g, 265h, 265l, 265n, 265x, da 210 a 212, da 216 a 224, 228, da 232 a 244, 184/b, 212p, 216p, 218a, 236a

via di Vitiana da 3 a 7, 7p, da 2 a 6, da 10 a 20, 24, da 30 a 48, 2/a, 2ap, 2a, 2b, 2p, 10a, 30p, 32a, 32p, 40ap, 40a, 40/d

via Valdarno da 13 a 17, 17a, da 16 a 22, 10d

via della Nave 1

Venerdì 02 ottobre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 15:30

via della Motta da 171 a 181, da 189 a 197, da 201 a 207, da 211 a 213, 171a, 173a, 185a, 189a, da 170 a 172, 176, 180, 184, 188, da 192 a 200, da 204 a 208, 170a, 184b, 184p, 188a, 190/gas, 192a, sn

via Lucchese 161, da 165 a 173, 177, 181, da 185 a 195, 159aa, 161a, 165a, 167a, 169a, 169b, 171a, 171bp, 171b, 171c, 171e, 171f, 171g, 128, da 132 a 140, da 144 a 146, 122c, 124/pubb, 134c, sn

via della Macchia da 3 a 5, da 11 a 15, 13b, 15/a, da 6 a 10, 4a, 8a, 8b, 8d, 8/e, 8/f, 8x, 16x, 4/1, sn

via Ponterotto 35, da 41 a 43, 29p, 41p, 45p, 51x, 14p, sn, 33, 37, 23x, 25g, 25h, 25p, 10, 8d, 10/a, 10b

via Cammaggio 20, 18a, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22p

via Praticcio 3, da 4 a 8, 4x, 6a, 8ax, 8a

via Lucchese 201, 205, forf, sn

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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