Consiglio regionale: sabato 10 ottobre torna Palazzo Aperto

Ricco programma di mostre, tour guidati, degustazioni ed eventi gratuiti per vivere da vicino la sede dell'Assemblea legislativa, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale
Un invito aperto a tutti per scoprire cosa si cela dietro i portoni della politica toscana. Torna Palazzo Aperto, il format ideato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana che trasforma le sedi istituzionali in un palcoscenico di cultura, arte e partecipazione cittadina.
Sabato 10 ottobre una nuova edizione con un ricco programma di mostre, tour, degustazioni ed eventi gratuiti che saranno presentati dalla presidente dell’Assemblea legislativa, Stefania Saccardi, nel corso di una conferenza stampa in programma domani, martedì 29 settembre alle 13 nella Sala delle Feste di palazzo Bastogi (Firenze, via Cavour 18).
Tra i molti appuntamenti in programma spicca la mostra d'arte RITMI INFINITI, allestita al piano nobile di palazzo Bastogi, che espone le opere degli artisti de La Tinaia di Firenze e Blu Cammello di Livorno, due importanti realtà toscane dell'Art Brut di rilevanza internazionale, che sarà inaugurata al termine della conferenza stampa.
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
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