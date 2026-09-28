Caccia, controlli rafforzati nel Pratese: quattro cacciatori sanzionati

Cronaca Prato
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(foto di Yuri Colleoni)

La polizia locale della provincia di prato ha intensificato i controlli sull'attività venatoria. Numerose le richieste di intervento nelle zone di Tavola, San Giorgio a Colonica e Paperino

Con l'avvio della stagione venatoria, la Polizia Locale della Provincia di Prato ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni e vie di comunicazione. Numerose le richieste di intervento arrivate dalle zone di Tavola, San Giorgio a Colonica e Paperino: nel corso delle verifiche sono stati sanzionati quattro cacciatori per violazioni della normativa venatoria.

I servizi di controllo sono stati finalizzati principalmente a garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione al rispetto delle distanze prescritte dalla legge dagli immobili e dalle vie di comunicazione, nonché alla prevenzione e al contrasto degli episodi di bracconaggio.

Numerose sono state le richieste di intervento pervenute, in particolare dalle zone di Tavola, San Giorgio a Colonica e Paperino, dove le pattuglie della Polizia Locale sono intervenute tempestivamente per verificare la regolarità dell'attività venatoria e, soprattutto, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa.

Come spiega il Comandante della Polizia Locale della Provincia Michele Pellgrini, nel complesso l'attività venatoria si è svolta regolarmente. Nel corso dei controlli sono state tuttavia accertate alcune violazioni, che hanno portato al sanzionamento di quattro cacciatori.

Le sanzioni hanno riguardato, in particolare, la pratica dell'attività venatoria a distanza non consentita da una via di comunicazione, la mancata annotazione sul tesserino venatorio dei capi di selvaggina migratoria abbattuti e la mancata comunicazione della giornata di caccia.

La Polizia Locale della Provincia di Prato ricorda la propria disponibilità a fornire informazioni e a ricevere richieste di intervento e segnalazioni da parte dei cittadini, attraverso il numero 337 317977 e il sito internet della Provincia di Prato.

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