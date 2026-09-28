Controlli estivi ad attività commerciali a Grosseto: oltre 240 irregolarità, 20mila prodotti sequestrati

Oltre 240 irregolarità sono state riscontrate dalla Guardia di Finanza di Grosseto nell'ambito dei controlli economico-finanziari intensificati durante la stagione estiva. Le attività hanno interessato in particolare le località a maggiore vocazione turistica e hanno coinvolto i diversi Reparti del Comando provinciale, anche con il supporto dei rinforzi estivi.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, aree di sosta ed esercizi commerciali ambulanti, con verifiche sul lavoro sommerso, sulla corretta certificazione dei corrispettivi telematici e sulla commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri.

Dal mese di giugno sono state oltre 240 le irregolarità rilevate nei confronti di altrettanti esercizi commerciali. Sono stati inoltre individuati 34 lavoratori irregolari o in nero, sei dei quali stranieri. Complessivamente sono stati verbalizzati 12 datori di lavoro.

Per sette aziende è scattata la sospensione dell'attività dopo il superamento della soglia del 10% di posizioni lavorative irregolari. In due casi la sospensione è stata evitata a seguito della regolarizzazione dei lavoratori e dell'intervenuta oblazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza dei prodotti e alla tutela del Made in Italy. I finanzieri hanno sequestrato circa 20mila articoli, risultati privi delle necessarie indicazioni di tracciabilità per la commercializzazione in Italia oppure contraffatti e riconducibili a marchi noti.

I controlli sono stati inoltre inseriti nel più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza pubblica predisposto insieme alle altre forze di polizia, con particolare attenzione ai locali notturni e ai luoghi della movida. Nel corso delle attività sono state identificate 6.926 persone e controllati 3.817 veicoli, anche attraverso l'impiego delle unità cinofile.

Sul fronte degli stupefacenti, 22 persone sono state segnalate alle competenti Prefetture, mentre sono stati sequestrati complessivamente circa 100 grammi di sostanze stupefacenti di diverso tipo.

La Guardia di Finanza sottolinea che l'attività ha avuto come obiettivo il contrasto agli illeciti economico-finanziari e la tutela di lavoratori, consumatori e imprese che operano nel rispetto delle regole.

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