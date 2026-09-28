Da Napoleone a Chagall, Gonnelli mette all'asta 628 lotti di libri e manoscritti

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Gonelli Casa d'Arte (foto Fb)

Tre giornate di vendita dal 6 all'8 ottobre tra documenti storici, manoscritti antichi, incunaboli e opere d'arte

Sono 628 i lotti proposti da Gonnelli Casa d'Aste nell'asta autunnale dedicata a libri, autografi e manoscritti, in programma dal 6 all'8 ottobre. Tre giornate di vendita che attraversano diversi secoli di storia del libro, della cultura e dell'arte.

Tra i pezzi di maggiore interesse figura un documento storico del 1797 con firma autografa di Napoleone. La sezione dedicata ai manoscritti comprende invece il Libro de giustitiati nella città di Ferrara. Manoscritto della Confraternita dei Battuti Neri della Morte, datato 1441-1717, che documenta anche attraverso illustrazioni l'attività della confraternita.

Spazio anche all'arte del Novecento con Drawings for the Bible, doppio numero della rivista artistica Verve del 1960, contenente 24 litografie a colori di Marc Chagall.

Ampia la sezione dedicata a incunaboli e post-incunaboli. Tra i volumi segnalati c'è il De re militari di Valturio nell'edizione del 1483, già appartenuto a Tammaro De Marinis e Raffaello Bertieri, oltre a due edizioni del Fasciculus medicine di Ketham, del 1500 e del 1522.

Tra gli altri libri di rilievo figurano il De vocis auditusque organis historia anatomica di Casseri e una rara edizione in russo del 1892 di Istoriya i pamyatniki vizantiiskoi emali, dedicata alla collezione di smalti bizantini di A.V. Zwenigorodsky.

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