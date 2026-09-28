La comunità di adolescenti pratesi 'DesTeeNazione' incontrerà Monni

dalla Regione Prato
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Alle 15.30 nello spazio di Officina Giovani in piazza dei Macelli. Ragazze e ragazzi incontrano le istituzioni

Giovani e adolescenti di Prato incontrano le istituzioni. All’iniziativa di “DesTeeNazione – Desideri in Azione” in programma martedì 29 settembre alle 15.30 nello spazio ristrutturato  all’interno di Officina Giovani in piazza dei Macelli 4 a Prato interverrà anche l’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana Monia Monni.

“DesTeeNazione” è un progetto nazionale che mette al centro ragazze e ragazzi dagli undici ai ventuno anni e che parla anche di inclusione: da qui l’invito rivolto a Monni.  Ci sarà anche il sindaco della città, Matteo Biffoni.

Quello di Prato è in particolare uno dei sei progetti “DesTeenNazione” realizzati in Toscana, finanziati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Uno spazio di incontro, confronto e partecipazione: un luogo aperto a più esigenze ed interessi, dove ragazze e ragazzi possono incontrare amici, giocare a ping-pong a biliardino, studiare o ascoltare musica, partecipare a un laboratorio, incontrare un educatore, conoscere un servizio, parlare con uno psicologo. Nel primo anno di attività sono stati coinvolti 393 adolescenti. 

La Società della salute Area Pratese è capofila del progetto, che è partito nel 2025 e che si concluderà nel 2028,  con una dote di quasi tre milioni di euro. Partner sono più soggetti del Terzo settore, grazie a cui intorno ai ragazzi si è potuta costruire una rete di opportunità, ascolto e accompagnamento. Gli altri cinque progetti “DesTeeNazione” sono a Firenze, nell’empolese Valdarno Valdelsa, nell’aretino, in provincia di Livorno e nel Valdarno. 

Fonte: Regione Toscana

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