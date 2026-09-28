Diciassettesima e diciottesima tappa di visita alle aziende di Montelupo

Le realtà incontrate in questa fase sono Be Florence, Martini Group, Raft, S.T.E.S. Costruzioni, C.R.M. Escavazioni e La Lavanderia di Marzia.

Be Florence

Be Florence è un brand di abbigliamento nato a Montelupo Fiorentino e oggi presente sui mercati internazionali. L’azienda propone collezioni rivolte a una clientela cosmopolita, con particolare attenzione alla qualità dei materiali, all’innovazione e alla sostenibilità. Tra le proposte figurano capi in cashmere, lana, pelle e shearling, con una particolare attenzione alla ricerca e alla cura delle lavorazioni. Il design e lo sviluppo dei prodotti vengono seguiti direttamente dall’azienda, nel segno del Made in Italy.

Martini Group

Martini Group opera da molti anni nel settore della pelletteria, con una produzione di beni di lusso realizzati secondo i canoni della tradizione artigianale. L’azienda è specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di borse, portafogli, piccola pelletteria e abbigliamento in pelle. Conta oltre 250 artigiani distribuiti su tre siti produttivi, con una gestione diretta della forza lavoro e particolare attenzione alla qualità. L’azienda promuove inoltre il recupero e il riutilizzo degli scarti di lavorazione attraverso il progetto AS.P.R.I

Raft

Raft è una società di ingegneria nata nel 2010 dall’unione di competenze specializzate nei settori ambientale ed energetico. L’azienda opera nel trattamento degli effluenti gassosi e liquidi, nella reattoristica di processo, nel recupero dei rifiuti e nell’efficientamento energetico. Nel corso degli anni ha sviluppato una rete di collaborazioni con aziende partner e partecipate, condividendo obiettivi di crescita e miglioramento. Il gruppo conta complessivamente circa 60 addetti, con circa 25 professionisti impegnati negli uffici tecnici.

S.T.E.S. Costruzioni

S.T.E.S. Costruzioni S.r.l., con sede a Montelupo Fiorentino, è specializzata nella realizzazione e ristrutturazione di edifici civili e industriali, infrastrutture stradali e opere fluviali. L’azienda dispone di una struttura operativa interna composta da personale qualificato e mezzi propri. L’attività si rivolge sia agli enti pubblici sia ai clienti privati, con particolare attenzione alla qualità degli interventi e all’affidabilità nell’esecuzione dei lavori.

C.R.M. Escavazioni

C.R.M. Escavazioni nasce nel 1989 dall’iniziativa dei fratelli Marco e Roberto Casalini e si trasforma nel 2009 in società a responsabilità limitata. Nel tempo l’azienda è cresciuta adattandosi alle esigenze del mercato e ampliando il proprio organico, che oggi conta 25 dipendenti. La società opera nel settore delle escavazioni, delle movimentazioni terra e delle demolizioni, con una particolare attenzione alla ricerca di soluzioni specifiche per le diverse tipologie di intervento.

La Lavanderia di Marzia

La Lavanderia di Marzia, attiva da circa quarant’anni a Montelupo Fiorentino, rappresenta una realtà radicata nel territorio e caratterizzata da esperienza e continuità. L’attività si distingue per l’attenzione al servizio, la professionalità e la rapidità nella gestione delle richieste della clientela. Un rapporto diretto e un’accoglienza attenta completano l’offerta di un’attività che negli anni ha costruito il proprio rapporto con la comunità locale.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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