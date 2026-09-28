“Epiq Luna Park” fa il pieno di famiglie: successo per il debutto della nuova Škoda Epiq a Empoli e Lucca

Si è conclusa sabato 26 settembre la giornata “Epiq Luna Park”: l’evento con cui Piemme Auto (Empoli) e Tuscania Auto (Lucca) hanno presentato al pubblico la nuova Škoda Epiq, il primo modello 100% elettrico del marchio pensato per la vita di tutti i giorni.

Per l’occasione i due showroom si sono trasformati in un vero luna park a tema, con sei aree di gioco pensate per grandi e piccoli: zucchero filato, tiro ad anelli, il salterello a tempo, il lancio dei fagioli, l’Epiq Quiz e un angolo Play-Doh per i più piccoli. Un modo diverso e coinvolgente per avvicinarsi alla nuova Epiq, unendo intrattenimento e scoperta del prodotto.

[DA COMPLETARE CON I DATI REALI DELLA GIORNATA] Nell’arco delle due sessioni, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, le due concessionarie hanno accolto complessivamente oltre [NUMERO] visitatori, tra famiglie con bambini, appassionati e curiosi. [NUMERO] persone hanno completato il percorso “Costruisci la tua Epiq” con il passaporto a timbri, e [NUMERO] test drive sono già stati prenotati nei prossimi giorni.

Al centro dell’esperienza il percorso “Costruisci la tua Epiq”: ogni visitatore ha ricevuto un passaporto a timbri da completare in tre tappe — partecipando a una delle aree di gioco, richiedendo un preventivo personalizzato e, al ritorno in concessionaria, effettuando un test drive. Chi completerà il percorso e acquisterà la nuova Epiq riceverà in omaggio l’adattatore V2L (vehicle-to-load) Škoda, che trasforma l’auto in una fonte di energia portatile per ricaricare un’e-bike, alimentare un frigo da campeggio e molto altro. La promozione resta valida fino al 31 ottobre 2026.

“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico — ha dichiarato Daniele Paganelli, Direttore Marketing del Gruppo Mechetti — Epiq Luna Park ci ha permesso di far conoscere la nuova Epiq in un contesto leggero e divertente, coinvolgendo un pubblico molto più ampio di quello che normalmente entra in showroom. Ora continuiamo ad accompagnare chi ha partecipato verso il preventivo e il test drive, fino alla scadenza della promozione il 31 ottobre.”

Chi non avesse completato il percorso può comunque tornare in concessionaria nelle prossime settimane per il preventivo e il test drive e accedere al vantaggio finale, entro il 31 ottobre 2026.

Tutte le informazioni sulla nuova Škoda Epiq sono disponibili su www.gruppomechetti.it

Contatti stampa

Daniele Paganelli

Direttore Marketing – Gruppo Mechetti

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