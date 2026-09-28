Fiume della Pace e Agorà degli Olivi, i progetti a Vinci

Lunedì 21 Settembre 2026 alle ore 10.00 nell'aula immersiva della Scuola di Vinci si è tenuto un incontro per presentare i Progetti FIUME DELLA PACE e AGORA' DEGLI OLIVI.

L'iniziativa si inserisce nel Progetto Triennale FIUME DELLA PACE - VINCI, promosso dal Club per l'UNESCO e condiviso con l'Istituto Comprensivo Statale e l'Amministrazione Comunale di Vinci ed aveva la finalità di informare e stimolare i partecipanti a sostenere l'avvio dei Progetti FIUME DELLA PACE e AGORA' DEGLI OLIVI.

Il Presidente del Club per l'UNESCO di Vinci e Leonardo Paglianti, Responsabile del Progetto FIUME DELLA PACE, hanno introdotto i temi dell'incontro ricordando il fine della Giornata UNESCO e l'attività svolta a Vinci negli ultimi 22 anni.

La VicePreside Sara Mariani ha accolto i relatori, in rappresentanza della Dirigente Scolastica Francesca Polidori, confermando l'interesse ed il sostegno dell'Istituto Comprensivo di Vinci e Capraia e limite s/Arno per le attività proposte.

La celebrazione si é aperta con l'intervento del Sindaco Daniele Vanni che, unitamente all'Assessora alla Pace Mila Chini, ha sottolineato l'importanza per la comunità vinciana delle attività di educazione e difesa della Pace nella nostra vita quotidiana ed ha confermato il sostegno dell'Amministrazione Comunale ai progetti legati al Fiume della Pace.

1 Progetto Restauro FIUME DELLA PACE

I docenti e gli alunni delle classi Seconde e Terza della Scuola Secondaria di 1° del plesso di Vinci sono stati informati circa la possibilità di partecipare al nuovo restauro dell'installazione artistica Fiume della Pace non appena termineranno i lavori in corso alla Pinetina della Doccia. La Scuola di Vinci ha partecipato, con diverse generazioni di studenti, alla realizzazione, al restauro del 2019 ed alla cura e pulizia del sito fin dalla sua inaugurazione nel 2004. Anche in questa occasione potrà dare un importante contributo sia in termini umanistici che artistici. Il restauro prevede anche la messa in sicurezza dell'opera con copertura in vetro calpestabile e nuova illuminazione.

Contestualmente si potrà lavorare alla creazione di reti tra luoghi legati ai corsi d'acqua sia tramite iniziative promosse da FEISCT, come le esperienze già realizzato lo scorso anno con il Manifesto dell'Arno, che dando voce all'etica del Contratto di Fiume come portatore di pace in modo attraverso un processo di partecipazione inclusiva e un costante riferimento al valore dell'acqua come bene comune per il presente e il futuro.

A tale scopo sono intervenuti Maurizio Ventavoli, Presidente del Consorzio di Bonifica 4, e Ilaria Nieri, Consulente per i Contratti di Fiume, hanno illustrato l'attività del Consorzio su questi temi e confermando il loro sostegno per i Progetti presentati a Vinci.

2 Progetto AGORA' DEGLI OLIVI

IL 26 Ottobre 2025 si é tenuta a Vinci la Camminata tra gli Olivi, promossa da Associazione Città dell'Olio. Nell'occasione l'Associazione Strada Olio e Vino del Montalbano ha donato un olivo Leccino al Comune di Vinci per aderire all'iniziativa nazionale Coltiviamo la Pace.

La discussione su dove posizionare l'olivo donato ha portato ad un'idea più ambiziosa:

piantare tutte le varietà di olivo che sono sul nostro Montalbano. Non dovrà essere una semplice oliveta, ma un luogo di incontro, dialogo, meditazione, creatività, apprendimento disponibile per dei nostri giovani. Una piazza verde e aperta … un'Agorà degli Olivi. Useremo le piante di olivo come storico simbolo di Pace, ma anche per far conoscere l'importanza della tradizione secolare della coltivazione sulle terrazze del Montalbano sia per la qualità dell'olio EVO che per il mantenimento del nostro bellissimo territorio.

Lo spazio individuato è adiacente alla nuova sede della consulta Giovanile di Vinci che verrà inaugurata nel prossimo mese di Ottobre. L'iniziativa verrà portata avanti dall'Associazione Strada Olio e Vino del Montalbano e dal Club per l'UNESCO di Vinci e prevede di piantare 8 piante di olivo sul perimetro di uno spazio verde con arredi da decorare da parte dei giovani della Consulta e degli alunni della Scuola di Vinci con un laboratorio artistico.

Lorenzo Micheli, Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili ha illustrato gli scopi e le attività della Consulta Giovanile invitando gli studenti ad aderire e partecipare alle diverse proposte culturali, sociali, sposrtive e ricreative che offrirà la nuova sede.

L'incontro si é chiuso con sinceri ringraziamenti a tutti i partecipanti e la distribuzione agli studenti di cartoline commemorative dei 20 anni del Fiume della Pace e palloncini con l'effige della Colomba della Pace.

Notizie correlate