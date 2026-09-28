Furto di auto alla sede Scotti Outlet del Terrafino

Ignoti sono entrati in una concessionaria di Empoli e hanno rubato almeno un'auto, anche se la conta è in corso e potrebbero essere di più. Tra venerdì 25 e sabato 26 settembre in via Livornese al Terrafino i ladri hanno fatto irruzione alla sede di Scotti Outlet.

Secondo una prima ricostruzione da parte dell'azienda, i malviventi avrebbero inizialmente scavalcato il cancello della struttura, per poi entrare nel piazzale e raggiungere il gabbiotto dove erano custodite le chiavi delle vetture.

Dopo aver preso le chiavi, hanno utilizzato una Volkswagen Polo bianca di proprietà di Scotti Outlet - presente all’interno del piazzale - per sfondare il cancello e fuggire. La Polo è stata successivamente ritrovata presso la sede Scotti Fiat vicina al piazzale, con danni alla parte posteriore e al faro, provocati dall’impatto con il cancello.

Dalle prime verifiche risulta inoltre rubata una Audi Q3, che al momento non è stata ancora ritrovata. Sembrerebbero essere state sottratte anche altre vetture, ma sono tuttora in corso le verifiche interne per accertare con precisione il numero dei veicoli mancanti.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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