Giani: "Bene il tetto ai prezzi dei carburanti, il Governo tolga le accise"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani interviene sul caro carburanti e giudica positivamente il tetto ai prezzi deciso da Eni e Ip, chiedendo al Governo di intervenire sulle accise.

"È stato una mossa importante perché segna un tentativo, una volontà comune, di tenere su livelli accettabili i prezzi dei carburanti", ha dichiarato Giani a margine degli Stati generali dell'ambiente a Firenze. Secondo il governatore, tuttavia, il Governo non avrebbe dato seguito all'impegno annunciato sulle accise: "Il Governo si è ostinatamente deciso a non fare quello che aveva promesso, ovvero l'abbattimento delle accise".

Giani ha quindi criticato anche la gestione del bollo auto, sostenendo che il Governo avrebbe trasferito alle Regioni gli effetti della misura. "Ha inventato anche la misura bandiera del bollo dando ad altri, alle Regioni che gestiscono questo, tutti i danni, e prendendosi invece la bella immagine di chi abbatte le imposte che non sono le proprie ma sono altrui", ha affermato.

Il presidente della Toscana ha poi richiamato la promessa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle accise: "E Meloni aveva promesso di abbattere le accise: lo faccia, perché ne hanno bisogno gli italiani".

Infine, Giani ha citato il livello raggiunto dai prezzi alla pompa: "È davvero incredibile che la benzina arrivi a 2,40, 2,50 euro come in questo momento, senza che chi governa possa rinunciare magari a un po' di accise per il benessere dei cittadini". Per il governatore, il fatto che alcuni enti abbiano adottato misure sui prezzi dimostrerebbe "ulteriormente l'inadempienza di questo Governo su questo tema".

Fonte: Regione Toscana

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