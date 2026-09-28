Grande partecipazione alle iniziative culturali a Fucecchio

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Un fine settimana all'insegna della cultura e della valorizzazione del territorio, quello vissuto a Fucecchio, che ha fatto registrare un'ampia partecipazione di cittadini e visitatori ai numerosi appuntamenti promossi in città.
Nella mattinata di sabato 26 settembre, nella suggestiva cornice di Parco Corsini, sono state presentate la nuova guida dedicata a Fucecchio e la mostra di acquerelli che Massimo Tosi ha dedicato alle architetture della città. A seguire, l'assessore alla cultura Alberto Cafaro ha inaugurato la mostra "Spesso il male di vivere ho incontrato. L'arte di Renato Santini", allestita al Palazzo delle Arti sotto la direzione di Andrea Vanni Desideri e Leonardo Terreni e visitabile fino al 25 ottobre.
Nel pomeriggio, la Fondazione Montanelli Bassi ha ospitato l'incontro "I centri minori nella formazione dell'identità storica della Toscana", evento patrocinato dal Comune di Fucecchio. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi studiosi e appassionati, con gli interventi dei professori Rossano Pazzagli, Giuliano Pinto e Alberto Malvolti, ed è stata anche l'occasione per presentare il volume "I mercati dei centri minori della Toscana, tra Medioevo e prima età moderna". "La grande partecipazione registrata in tutte le iniziative conferma la vivacità culturale di Fucecchio – commenta l'assessore alla cultura Alberto Cafaro –. Vedere tanti cittadini prendere parte a presentazioni, mostre e incontri di approfondimento è il segnale di una comunità che riconosce nella cultura un importante momento di crescita e condivisione".  Ma non finisce qui, perchè la settimana appena iniziata prevede venerdì sera al Teatro Pacini la consegna del Leone Rampante – la massima onorificenza cittadina – alla nuotatrice Linda Caponi all'associazione Papo#9: inizio della cerimonia alle 21, alla presenza delle autorità cittadine e dei Leoni Rampanti già proclamati dal 2004 a oggi. La cerimonia di consegna del Leone rampante apre una settimana di iniziative culturali rivolte a tutta la cittadinanza in occasione della celebrazione del patrono San Candido. Sabato 3 ottobre alle ore 16.30 al Nuovo Cinema Teatro Pacini, si parte con l'inaugurazione dell'edizione 2026 della Winter School di giornalismo della Fondazione Montanelli Bassi, che avrà come ospite d'onore la giornalista Marianna Aprile.

Fonte: Ufficio Stampa

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