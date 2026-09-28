I musei civici di San Miniato si aprono alle scuole

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Open Day per presentare le proposte didattiche, Appuntamento giovedì 1 ottobre alle 17 presso il museo e area archeologica

Dagli affreschi di Palazzo Comunale che raccontano la storia medievale di San Miniato al fascino della Torre Federiciana, dal Museo della Scrittura con i suoi laboratori tra geroglifici e miniature al Museo della Memoria che attraverso oggetti d'epoca e testimonianze permette di rivivere il periodo della Resistenza e gli orrori della guerra, ed infine l'area archeologica di San Genesio recentemente restaurata. I musei civici di San Miniato diventano protagonisti delle nuove proposte didattiche progettate da CoopCulture e rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Per conoscere da vicino percorsi, laboratori e progetti e per incontrare di persona le operatrici e gli operatori museali, la cooperativa organizza un open day per gli insegnanti. Appuntamento giovedì 1 ottobre alle 17 presso il museo e area archeologica di San Genesio in via Capocavallo 2, al termine sarà offerto unpiccolo rinfresco. Partecipazione gratuita, per informazioni è possibile chiamare il numero 345-3038991 o scrivere via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it, sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Società Cooperativa Culture

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