In conclusione il restyling della rete elettrica a Viviana, Pagnana e Avane

Come annunciato, volgono al termine le operazioni di restyling della rete elettrica tra Vitiana, Pagnana e Avane: giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, infatti, si concluderà l’intervento di rifacimento completo della linea elettrica di media tensione denominata 'Manetti', che fornisce energia all’area citata, in seguito al costruttivo confronto con l’Amministrazione Comunale di Empoli che va avanti da mesi e che ha portato alla programmazione e all'esecuzione di numerosi interventi da inizio 2026, per intercettare e risolvere i disservizi dell'area interessata.

Nel dettaglio i tecnici dell’azienda elettrica, dopo aver svolto le opportune attività di ispezione e progettazione sulla linea elettrica, hanno sostituito il conduttore aereo con cavo precordato di ultima generazione, per un’estensione di circa 1,5 km, e hanno installato apparecchiature di ultima generazione lungo la dorsale citata. I lavori si sono svolti con un’attenzione particolare all’innovazione, alla sostenibilità e al decoro urbano. Adesso sono state programmate le attività per la chiusura tecnica dell’intervento lungo la linea e gli impianti, con la rimozione dei gruppi elettrogeni e la messa in esercizio del nuovo assetto di rete.

Le operazioni devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, coinvolgendo nei due giorni aree limitrofe ma diverse in modo da diminuire i disagi, a partire dalle ore 8:00 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi di utenze comprese tra le vie Motta, Vitiana, Lucchese, Ponterotto, Cammaggio, Valdarno, della Macchia, della Nave, Praticcio, Fondaccio (alcuni civici per ogni via). I clienti sono informati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

L’Azienda ricorda altresì che, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il Servizio clienti (803 500), attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie su e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato della rete, infine, sempre sul portale web è disponibile la mappa delle disalimentazioni.

Fonte: Enel Distribuzione - Ufficio Stampa

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