Incidente a Strada in Chianti, auto contro un albero: morta una donna di 92 anni

Una donna di 92 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, a Pancole, nel territorio di Strada in Chianti. La vettura sulla quale viaggiava insieme al marito è finita contro un albero.

L'uomo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i soccorsi e gli accertamenti sull'accaduto.

L'incidente è avvenuto nel territorio di Greve in Chianti, in provincia di Firenze.

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