Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli ovest e San Miniato

Incidente questo pomeriggio, lunedì 28 settembre, dopo le 16 sulla Fi-Pi-Li tra le uscite Empoli ovest e San Miniato in direzione Pisa/Livorno.

Sul posto stanno intervenendo più ambulanze inviate dal 118, i vigili del fuoco di Empoli, Firenze ovest e Castelfranco di Sotto con un mezzo polisoccorso e un'autogru, la polizia stradale e i tecnici del servizio di manutenzione della superstrada. Dalle prime informazioni emerse nello scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, sarebbero rimasti coinvolti almeno due mezzi, un camion e un'auto che stanno occupando entrambe le corsie.

Traffico bloccato in direzione Pisa e Livorno

Gli utenti segnalano traffico attualmente bloccato da Empoli, in direzione Pisa e Livorno. Il portale regionale Muoversi in Toscana, alle 17 circa, informa che tra Empoli e San Miniato sono attualmente presenti 3 km di coda.

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