Incidente nella notte nel Grossetano, muore 71enne

Una donna di settantuno anni è morta in provincia di Grosseto in un incidente stradale. Poco dopo l'1 di questa notte, lunedì 28 settembre, lungo l'Aurelia vicino a Gavorrano un'auto è uscita fuori strada per motivi ancora da chiarire.

La donna è deceduta nello scontro, tre uomini invece sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Si tratta di un 41enne, un 40enne e un 35enne.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, anche l'elisoccorso. Presenti anche la polizia e i vigili del fuoco.