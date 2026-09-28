Parco delle Cerbaie, Testai (FI): "Nessun rappresentante dell’amministrazione all’iniziativa di Forza Italia"

"Purtroppo siamo di nuovo costretti, nostro malgrado, a prendere atto che ancora una volta sindaco e giunta si sono nascosti dietro una foglia di fico". A dirlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Fucecchio, Simone Testai, commentando l'assenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale all'iniziativa da lui promossa sabato 26 settembre per la riscoperta e la tutela dei sentieri naturalistici del parco delle Cerbaie. L'iniziativa faceva seguito a un'interrogazione presentata da Testai nel marzo scorso, sulla quale, secondo quanto riferito dallo stesso consigliere, non sarebbe ancora pervenuta una risposta.

Per Testai infatti la notizia non è la partecipazione da cui sono partite proposte interessanti per la riqualificazione dell'area, ma l'assenza di coloro a cui l'ordinamento affida delle precise responsabilità al riguardo. "Forse hanno preferito non partecipare per timore di essere messi di fronte alle proprie responsabilità ed anche perché in questa materia non possono trovare appigli per incolpare il governo centrale come è ormai diventata prassi consolidata per cercare di coprire i propri fallimenti", prosegue Testai.

"I nostri amministratori ed i rappresentanti del consorzio non hanno quindi potuto constatare con i propri occhi come sono ridotti i percorsi, le staccionate, le aree pic nic ed i sentieri inaugurati nel 2010 che sarebbe loro compito tutelare e valorizzare. Dispiace che quest'area boschiva, nonostante il programma elettorale del sindaco prevedesse una sua importante riqualificazione e tutela, sia finita nel dimenticatoio, come del resto molte altre delle promesse fatte".

"Di fatto al di la di una Fucecchio Straordinaria che esiste solo nei programmi elettorali, l'unica cosa che si può rilevare è che su 16 persone della maggioranza tra consiglieri sindaco e giunta, nessuno ha trovato 10 minuti di tempo da dedicare ai cittadini delle Cerbaie, segno evidente che per loro i cittadini delle frazioni sono cittadini di serie B ed problemi le li attanagliano sono di secondo piano", conclude il capogruppo.

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