Lavori di Acque, estesa la chiusura di un tratto di via Luigi Bianchi

È stata prolungata fino alle ore 18 di domenica 11 ottobre la chiusura al traffico di via Luigi Bianchi, nel tratto compreso tra via Contessa Matilde e via dell’Ozeretto, per consentire ad Acque di eseguire un intervento sulla rete fognaria. Nel tratto interessato è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.

Nel tratto di via Luigi Bianchi compreso tra via Santo Stefano e via dell’Ozeretto il transito sarà consentito ai residenti e ai mezzi destinati al rifornimento degli esercizi commerciali.

I lavori prevedono la realizzazione di circa 30-40 metri di nuova condotta fognaria, attraverso il prolungamento della rete esistente, con l’obiettivo di consentire l’allacciamento delle ultime utenze della zona ancora non servite.

Percorsi alternativi. Durante i lavori, per chi proviene da via del Brennero sarà possibile svoltare in via Lucchese alla rotatoria Martiri delle Foibe oppure proseguire fino all’incrocio successivo svoltando a destra in via Piave. Chi proviene da via Contessa Matilde, una volta raggiunto l’incrocio semaforico, dovrà svoltare a sinistra in via Piave. Per chi proviene da largo del Parlascio sarà invece possibile dirigersi verso via Lucchese oppure verso via Piave.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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