Linea Firenze-Pisa, treni sospesi tra Empoli e Pisa dal 9 all'11 ottobre

Circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa nel fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre sulla linea Firenze-Pisa, per consentire lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale. Gli interventi sono programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza.. L'interruzione è stata al centro di una nuova seduta del tavolo istituzionale di confronto tra Regione Toscana, enti locali, associazioni dei pendolari, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

I lavori comprendono attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello in località Putignano, nel Comune di Pisa. In particolare saranno realizzati interventi di preconsolidamento dei terreni e della piattaforma ferroviaria, preliminari alla costruzione del nuovo sottovia stradale. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria sul ponte metallico sul fiume Era e sui deviatoi della stazione di Pontedera.

La sospensione della circolazione tra Empoli e Pisa comporterà cancellazioni, modifiche di percorso, limitazioni e variazioni degli orari per i treni regionali e a lunga percorrenza.

Per quanto riguarda le Frecce di Trenitalia, i collegamenti Frecciarossa e Frecciargento sulla relazione Roma-Genova via Firenze Campo Marte subiranno modifiche. Sono previste cancellazioni e, in alcuni casi, deviazioni via Civitavecchia tra Roma e Pisa, con la cancellazione della fermata di Roma Tiburtina e conseguenti maggiori tempi di viaggio. Alcuni convogli potranno inoltre partire in anticipo rispetto all'orario programmato. Sono previste ulteriori cancellazioni anche nelle giornate dell'8 e del 12 ottobre.

Modifiche di orario, comprese possibili partenze anticipate, cancellazioni totali o parziali interesseranno anche i treni Regionali sulle relazioni Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto e Firenze-Campiglia/Piombino.

Per integrare l'offerta saranno programmati treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia e Lucca. I canali di acquisto di Trenitalia risultano aggiornati.

Per informazioni sui singoli collegamenti, Trenitalia invita a consultare la sezione "Infomobilità" sul sito e sull'app, oppure a contattare il numero gratuito 800 89 20 21 e a verificare gli aggiornamenti nelle stazioni.

"Quella che ci è stata annunciata – ha detto l’assessore Boni - è un’interruzione improcrastinabile, che impatta in maniera su una delle linee più utilizzate della nostra regione, una linea strategica per i lavoratori e gli studenti, ma anche per i collegamenti tra i due principali aeroporti della Toscana. Sarà nostra premura seguire con attenzione sia lo svolgimento dei lavori che l’attuazione dei servizi sostitutivi, ma siamo ben consapevoli che il collegamento ferroviario di Firenze e Pisa via Pistoia non sostituisce l’utilizzo della linea Firenze-Pisa".

Il servizio sostitutivo inoltre via bus per i pendolari delle stazioni interessate non è paragonabile all’effettivo collegamento via treno, e un numero di bus sufficiente per coprire la richiesta di quella tratta non è concretamente programmabile. "Invito dunque i cittadini - ha proseguito Boni - a prestare molta attenzione ed informarsi con cura, per scegliere soluzioni alternative per raggiungere la città di destinazione o stazioni da cui il servizio resta comunque garantito". "Anche davanti a situazioni critiche, che non sono certo mancate in questi mesi in tutta la Toscana, è più che mai importante il lavoro di confronto, dialogo e raccordo portato avanti con le amministrazioni locali, i rappresentanti dei pendolari ed i gestori, per costruire un servizio quanto più possibile vicino alle reali esigenze del territorio".

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