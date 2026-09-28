Lunigiana, uomo trovato senza vita vicino a una falesia di arrampicata

Cronaca Fivizzano
Condividi su:
Leggi su mobile

Accertamenti in corso. A dare l'allarme un gruppo di alpinisti

Un uomo è stato ritrovato senza vita oggi, lunedì 28 settembre, in Lunigiana nei pressi della falesia di arrampicata di Grottone di Monzone, nel comune di Fivizzano. A lanciare l'allarme sarebbero stati un gruppo di alpinisti stranieri che si trovavano in zona per un'escursione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aulla insieme al personale del Soccorso alpino e speleologico toscano. Presenti anche i carabinieri di Monzone e il personale del 118.

Il corpo dell'uomo, che sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, dopo la constatazione del decesso da parte del personale medico intervenuto è stato recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si conoscono al momento l'identità e le cause del decesso: secondo quanto emerso si tratterebbe di un uomo sotto i sessant'anni. In corso gli accertamenti.

Notizie correlate

Fivizzano
Cronaca
2 Settembre 2026

Cade in un fosso mentre cerca funghi, salvato anche grazie ai residenti del posto

Il Soccorso alpino e speleologico è stato attivato a Colegnago (Fivizzano) per soccorrere un uomo di 78 anni, caduto in un canale mentre era alla ricerca di funghi. L'allarme è [...]

Fivizzano
Cronaca
24 Maggio 2026

Colpito da una scarica di sassi, soccorso giovane sulle Apuane

Un 28enne è stato colpito da una scarica di sassi sulle Alpi Apuane. È stato recuperato da poco, il giovane viene dal Piemonte. Era sulla Oppio Oppio Colnaghi, via alpinistica [...]

Fivizzano
Cronaca
8 Maggio 2026

Turisti bloccati sulle Torri di Monzone, soccorsi in elicottero in Lunigiana

Si è concluso con esito positivo il complesso intervento di soccorso in montagna sulle Torri di Monzone, nel territorio comunale di Fivizzano, dove tre turisti sono rimasti bloccati durante un’arrampicata [...]



Tutte le notizie di Fivizzano

<< Indietro

torna a inizio pagina