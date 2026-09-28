Lunigiana, uomo trovato senza vita vicino a una falesia di arrampicata

Un uomo è stato ritrovato senza vita oggi, lunedì 28 settembre, in Lunigiana nei pressi della falesia di arrampicata di Grottone di Monzone, nel comune di Fivizzano. A lanciare l'allarme sarebbero stati un gruppo di alpinisti stranieri che si trovavano in zona per un'escursione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aulla insieme al personale del Soccorso alpino e speleologico toscano. Presenti anche i carabinieri di Monzone e il personale del 118.

Il corpo dell'uomo, che sarebbe stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, dopo la constatazione del decesso da parte del personale medico intervenuto è stato recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si conoscono al momento l'identità e le cause del decesso: secondo quanto emerso si tratterebbe di un uomo sotto i sessant'anni. In corso gli accertamenti.

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