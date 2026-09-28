Mezza Maratona, raddoppiano i giorni di sport e salute: sabato talk, domenica in corsa

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna la Mezza Maratona di Empoli, un evento che per questo nuovo inizio porterà anche un'area Expo con ospiti di rilievo e nomi noti dello sport e del fitness.

Quest'oggi si è tenuta la conferenza stampa alla presenza dell'assessora allo Sport Laura Mannucci, dell'organizzatore Maurizio Bottoni e dello staff che si sta impegnando giorno dopo giorno per la buona riuscita dell'evento: Andrea Marcuzzi, Mattia Casalini, Paola Damiani. Hanno presenziato anche il comandante della Polizia Locale, comando di Empoli, Massimiliano Mengoni e la responsabile Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Monica Salvadori.

L'evento partirà sabato 3 ottobre dalle 14 fino alle 20 con l'area Expo attrezzata in piazza della Vittoria. Sarà già possibile ritirare i pettorali e i pacchi gara per la competizione della domenica. Piazza della Vittoria sarà virtualmente 'collegata' con il LINK Fitness Club di Vinci dove alle 15 si terrà il workshop dedicato a respirazione, benessere e sport dal titolo Take a Breath con Sarah Giomi, trainer ufficiale EUPC e Breath Coach Academy Inspire Italia.

Tornando a Empoli, in piazza alle 17.30 un talk importantissimo dal titolo 'Dietro ogni traguardo, scelte, sacrificio e persone nello sport'. Saranno presenti: Lorenzo Dalla Porta, campione mondiale di motociclismo in Moto3, l'atleta e personaggio televisivo Jill Cooper, la già citata Sarah Giomi, l'ex arbitra di calcio e oggi formatrice per aziende e scuole Manuela Nicolosi, l'atleta di calibro internazionale Daniele Meucci e il podologo Riccardo Fenili, esperto di rieducazione per sportivi. Modera il telecronista e conduttore Iacopo Volpi.

La serata si conclude con un aperitivo in piazza alle 19.30.

Il grande giorno sarà domenica 4 mattina: il percorso della mezza maratona (21,097 km) non sarà l'unico disponibile. Ci sarà anche la 10 km competitiva e la 3 km aperta a tutti.

Al via saranno presenti il sindaco Alessio Mantellassi, l'assessora Laura Mannucci, il direttore generale di ASI, Achille Sette, il presidente CONI Toscana, Simone Cardullo, il presidente FIDAL Toscana, Fabio Mariotti, e il presidente FIDAL nazionale Stefano Mei.

La Onlus Regalami un Sorriso sarà a disposizione con i suoi assistenti di gara alla corsa con i pacemaker, in riferimento ai tempi di conclusione della gara, e con i fotografi di gara. Un sostegno all'associazione originaria di Prato che si occupa di raccogliere fondi per donare defibrillatori.

Al ritorno chi concluderà la propria gara riceverà la medaglia ufficiale della Half Marathon, con nastri dedicati a seconda del tipo di competizione, e il pacco gara con la t-shirt Joma.

I PERCORSI

Percorso Half Marathon: partenza ore 9.15 da via Roma, Cascine, Carraia, Corniola, Santa Maria, lungarno, Serravalle, Tinaia, Cortenuova, Pontorme, arrivo piazza della Vittoria.

Percorso 10 km: partenza ore 9 da via Roma, centro, Serravalle, Tinaia, Cortenuova, centro, arrivo piazza della Vittoria

Percorso cardiocamminata: partenza ore 8.30 da Piazza della Vittoria, Serravalle, piazza della Vittoria

LE DICHIARAZIONI - L'assessora Laura Mannucci ha commentato: "Siamo alla seconda edizione di questa Half Marathon, un appuntamento che diventa ricorrente e torna a Empoli per restare. Una grande festa che raddoppia i giorni, con eventi aperti a tutta la cittadinanza e tante strade popolate da atleti e movimento. Sono sempre contenta quando lo sport esce dagli impianti e va in altri luoghi come la nostra città. Ringrazio tutti gli organizzatori, la Protezione Civile, i volontari e la Polizia Locale per l'altissimo impegno per far svolgere l'evento nel migliore dei modi".

L'organizzatore Maurizio Bottoni: "Siamo molto soddisfatti perché l'evento sta crescendo, l'anno scorso abbiamo avuto 700 partecipanti, quest'anno saremo sui 1.100 circa. Riempiamo il sabato con un pomeriggio di sport e un talk arricchito da personalità di spicco. Ringrazio l'amministrazione comunale per il sostegno nell'organizzazione e la Protezione Civile con 70 volontari e 22 mezzi, siamo rimasti piacevolmente sorpresi per l'adesione e questo ci responsabilizza nel fare bene assieme".

PARTNER E SPONSOR - ASI settore Fitness & Wellness, palestre Link Vinci Empoli Gambassi Terme, Endu, Joma, Enervit, Officinalis, Prinz, Tinghi Motors, 42K Lab, Maxismall, Fisioatletic, Pucci edilizia e strade, Misericordia di Empoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate