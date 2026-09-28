Misericordia di Certaldo, aperte le iscrizioni al corso di formazione

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Un'ambulanza della Misericordia di Certaldo (foto da Facebook)

La Misericordia di Certaldo cerca nuovi volontari e apre le iscrizioni al corso di formazione del tutto GRATUITO, aperto a tutti dai 16 anni in su.

Fare volontariato non significa solo salire su un’ambulanza. Significa esserci per gli altri nei momenti di bisogno. Durante il percorso formativo imparerai le tecniche di primo soccorso e potrai collaborare in diversi settori: emergenza e primo soccorso, trasporti sanitari per visite ed esami, progetti di supporto sociale, solo per citarne alcuni.

Ogni nuovo volontario è una forza in più in grado di aiutare chi ha bisogno o persino salvare una vita. Il corso si svolgerà, il Martedì ed il Giovedì sera, dalle ore 21:15 presso il Centro Formazione della Miserciordia di Certaldo posto in Via Toscana 118. Iscrizioni aperte! Contattaci allo 0571.668092 o scrivici a formazione@misericordiacertaldo.it, oppure passa in sede per informazioni e iscrizioni.

Fonte: Ufficio Stampa

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