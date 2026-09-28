"Nuovi e vecchi fascismi, nuove e vecchie resistenze", l'incontro in piazza Tanucci

Stiamo assistendo ad una complessa trasformazione degli scenari politici e sociali, in cui vecchi simboli e nuove retoriche di stampo autoritario tornano a occupare lo spazio pubblico stendendo un’ombra nera sulla nostra democrazia e sul nostro futuro!

Per questo, la Comunità di Tanucci Piazza Aperta, Anpi, Novaradio Arci, SMS Rifredi, CGIL Firenze e SPI CGIL Firenze LegaQ5 organizzano un evento pubblico, chiamato "Nuovi e vecchi fascismi - nuove e vecchie resistenze", un momento di approfondimento e confronto sui nuovi e vecchi fascismi ma anche sulle nuove e vecchie forme di resistenza. Appuntamento domani martedì 29 settembre in piazza Tanucci a Firenze con inizio alle ore 18.

L'iniziativa vuole essere uno spazio di analisi e discussione, dove il giornalista Riccardo Chiari ci parlerà di come l'internazionale fascista si stia muovendo in chiave politico/elettorale in Europa; con Giovanni Baldini (ricercatore ANPI), intervistato da Daniele Bianchini direttore di Novaradio, parleremo della "Galassia Nera", ovvero l'insieme dei movimenti, delle organizzazioni e gruppi dell'estrema destra e del neofascismo.

Non si tratta solo di ricordare, ma capire la contemporaneità, spostando lo sguardo dai simboli del Novecento (i saluti romani, le camicie nere) ai meccanismi utilizzati in questa fase, come la polarizzazione del dibattito, la disinformazione sistematica, l’attacco continuo ai valori della nostra Costituzione di uguaglianza e giustizia, ai valori democratici e ai diritti umani universali.

Durante l’iniziativa verranno lette delle storie di partigiani e semplici cittadini che vissero e parteciparono alla liberazione del quartiere, dalla strage del Farmaceutico alla battaglia di Morgagni/Careggi, a testimonianza del valore della resistenza e del contributo dato dalla cittadinanza alla lotta di libertà.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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