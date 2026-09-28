Oltre 3.500 persone a Casa Bonello per la Festa dello Sport

Oltre 3.500 persone e più di 50 associazioni sportive hanno animato ieri, domenica 27 settembre, Casa Bonello per la 15ª Festa dello Sport del Comune di San Miniato, trasformando l’area sportiva in un grande spazio dedicato al movimento, alla socialità e alla scoperta delle diverse discipline.

Una partecipazione particolarmente significativa per una manifestazione cresciuta negli anni e ormai capace di richiamare pubblico anche da fuori del territorio comunale. A partire dalle ore 15, bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adulti hanno potuto conoscere e sperimentare numerose attività grazie alla presenza delle associazioni sportive del territorio, vere protagoniste della giornata.

«Questi numeri ci rendono davvero orgogliosi perché raccontano una comunità che partecipa e un mondo sportivo ricco e variegato – dichiara l’assessora allo Sport del Comune di San Miniato Elena Maggiorelli –. Vedere oltre 3.500 persone a Casa Bonello dimostra quanto lo sport sia sentito nel nostro territorio e, soprattutto, testimonia la forza delle nostre associazioni, che ogni giorno lavorano per offrire opportunità a tantissime persone».

La Festa è stata anche l’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano di dirigenti, allenatori, istruttori e volontari e l'impegno delle famiglie e degli atleti che rendono vivo il movimento sportivo sanminiatese.

«Per noi lo sport non è soltanto attività fisica o competizione, ma una vera palestra di vita. Insegna la costanza, il rispetto, il sacrificio, la solidarietà, lo stare insieme e il modo di affrontare le difficoltà. - continua Maggiorelli, alla cui dichiarazione si aggiunge il Sindaco Simone Giglioli - È uno strumento fondamentale di crescita personale e di comunità e proprio per questo vogliamo continuare a investire e a trasmettere questa idea di sport. Siamo orgogliosi del nostro tessuto associativo e vogliamo continuare a far crescere questa manifestazione».

La 15ª Festa dello Sport è stata promossa dal Comune di San Miniato, insieme alla Consulta dello Sport e all’Associazione Sport e Solidarietà San Miniato, con il sostegno delle realtà che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa e con un contributo della Regione Toscana.

Un ringraziamento particolare va infine alle associazioni di volontariato che hanno contribuito allo svolgimento e alla sicurezza della manifestazione: VAB, Associazione Nazionale Carabinieri, Misericordia di San Miniato Basso, Croce Rossa Italiana, Banca del Tempo e Auser.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa