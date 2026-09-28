Operazione contro il narcotraffico, 14 misure cautelari tra Toscana e Lombardia

La Guardia di Finanza di Firenze ha eseguito 14 misure cautelari personali nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze su un presunto traffico organizzato di cocaina. Le misure sono state eseguite nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Milano.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura-Dda, riguarda 14 persone di nazionalità straniera: 9 sono state sottoposte alla custodia cautelare in carcere e 5 agli arresti domiciliari. Alcuni degli indagati, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, risultano irreperibili sul territorio nazionale.

L'indagine è partita nel 2023 dal sequestro di un grammo di cocaina. Da quel primo episodio, nell'arco di quasi due anni, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze, con il supporto dello S.C.I.C.O., hanno ricostruito, secondo l'ipotesi accusatoria, una filiera di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente con collegamenti tra la Toscana, il Nord Italia e l'estero.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti, con particolare riferimento alla cocaina.

Gli investigatori hanno utilizzato attività tecniche, analisi delle informazioni e servizi di osservazione, controllo e pedinamento, ricostruendo progressivamente rapporti tra i soggetti, spostamenti, luoghi di riferimento e modalità operative.

Secondo il quadro indiziario raccolto, sarebbe emerso un sodalizio criminale stabile e organizzato, con una ripartizione dei compiti e la disponibilità di diverse basi logistiche per le fasi del traffico di cocaina.

Nel corso delle indagini sono state inoltre individuate autovetture modificate con vani occulti, che sarebbero stati utilizzati per nascondere la cocaina durante gli spostamenti.

Il bilancio dell'attività investigativa comprende 7 persone arrestate in flagranza e circa 80 chilogrammi di cocaina complessivamente sequestrati. Durante le operazioni eseguite oggi sono stati inoltre sequestrati circa 20mila euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, oltre a orologi e gioielli di lusso.

La Guardia di Finanza sottolinea come l'indagine abbia progressivamente ampliato il proprio perimetro, passando dal sequestro iniziale di un grammo di cocaina alla ricostruzione di una rete con collegamenti anche oltre i confini regionali e nazionali.

I provvedimenti sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari. I destinatari delle misure sono persone sottoposte alle indagini e, pertanto, presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Le misure cautelari sono soggette ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

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